Alcaldía de Caracas recolecta 300 toneladas semanales de desechos en Valle-Coche

Como parte de las acciones del “Plan Caracas se ve Mejor”, la Alcaldía de Caracas intensificó el despliegue en la Avenida Intercomunal Valle-Coche, logrando recolectar un promedio de 300 toneladas de desechos sólidos cada semana.

A través de las redes sociales, la Alcaldía de Caracas dio a conocer que el despliegue operativo cuenta con una logística integrada por cinco máquinas compactadoras, incluyendo dos unidades completamente nuevas, dos camiones de apoyo operativo y una caja rolón de alta capacidad.



Asimismo, un equipo de 65 trabajadores labora de manera continua en turnos diurnos y nocturnos, incluyendo los fines de semana, distribuidos en cuadrillas de barrido, desmalezado, limpieza de cunetas y recolección.

“Este esfuerzo operativo en la parroquia Coche se enmarca en una estrategia más amplia que la municipalidad ha replicado de manera simultánea en otras arterias y parroquias capitalinas. Entre ellas destacan los trabajos de saneamiento y demarcación en la Avenida Panteón y San Bernardino, la intervención de la Avenida Teresa de la Parra en la parroquia San Pedro (donde se abatieron puntos críticos de acumulación) y el despliegue integral ejecutado recientemente en la avenida Andrés Bello de la parroquia El Recreo”, refiere la publicación en Instagram.

Estas acciones de sincronización entre los servicios municipales y las comunidades comerciales se consolidan como el eje determinante para sostener la limpieza urbana, demostrando que la efectividad del mantenimiento depende tanto de la capacidad logística desplegada como del respeto estricto a las normativas de convivencia ciudadana.