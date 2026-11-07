Alianza universitaria acreditará saberes de trabajadores petroleros

La Universidad Nacional de las Comunas (Unacom) y la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos (UVH) suscribieron este viernes un convenio de cooperación para impulsar el programa Petrovida Venezuela y fortalecer la formación académica vinculada al desarrollo de las comunidades.

El acuerdo fue suscrito por los rectores de ambas casas de estudios, Jorge Arreaza por la Unacom y Celia Bejarano González, por parte de la UVH.

La rectora de la UVH destacó la necesidad de reconocer la trayectoria y los conocimientos técnicos de trabajadores petroleros que han acumulado años de experiencia en el sector, pero que no tuvieron oportunidades para completar su educación formal.

“La mayoría de ellos tienen más de 15 o 20 años de experiencia, pero muchos no llegaron a terminar su primaria o su bachillerato; algunos llegaron a un TSU y otros tampoco pudieron culminarlo. Son personas que, la mayoría de las veces, cuando llega un ingeniero nuevo, empiezan a enseñarle cómo son los procedimientos. Creo que tenemos esa deuda y que, desde la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, junto de la mano de la Universidad Nacional de las Comunas, podemos lograr mucho para el país y saldar una deuda social y educativa con estos compatriotas”, expresó Celia Bejarano, citada en nota de prensa.

Por su parte, Arreaza manifestó que este acuerdo fortalece la alianza estratégica suscrita a principios de años, para desarrollar mecanismos de acreditación de saberes en los territorios comunales vinculados con la actividad petrolera.

«Se han constituido 61 comunidades de conocimiento de la universidad, tanto en el oriente como en el occidente y en todo el país, y estamos hablando de cerca de mil estudiantes de pregrado. Pero esto va mucho más allá, porque tenemos ese proceso de acreditación que es fundamental y ya hemos adelantado metodológicamente los pasos para poder hacerlo», afirmó.

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

Unacom y UVH se unen para impulsar programa Petrovida Venezuela y acreditación de saberes en territorios comunales / Fotos: Jorge Arreaza / Redes sociales

En este sentido, destacó que el nuevo instrumento permitirá incorporar a trabajadores y trabajadoras que adquirieron sus conocimientos dentro de la industria, incluso a quienes ya no forman parte de ella e indicó que estos procesos también contemplan la actualización de competencias ante los cambios tecnológicos y técnicos del sector.

Petrovida Venezuela es una iniciativa que contempla políticas de formación relacionadas con la planificación, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de interés para la industria de los hidrocarburos y las comunidades.