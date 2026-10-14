Anuncian cierre nocturno de túneles El Paraíso y El Valle por mantenimiento

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó este martes que se realizará el cierre total de los accesos en los túneles El Paraíso y El Valle de Caracas en horario nocturno, en el marco del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral a Túneles.

A través de su cuenta en Instagram, el ente publicó un aviso detallando que el horario del cierre será de 9:00 pm a 5:00 am, asegurando que el objetivo es garantizar la movilidad fluida y segura de todos.

En el caso del túnel El Paraíso, ubicado en la autopista Norte-Sur, la medida se implementa este 13 de octubre, mientras que en el túnel El Valle será desde el 14 hasta el 16 de octubre.

Además, invitó a la población a tomar las previsiones respectivas durante la ejecución de estas actividades, que llevará a cabo la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), ente adscrito al ministerio.