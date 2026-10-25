Anuncian cierre parcial de la Autopista Prados del Este por trabajos de rehabilitación

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó a los conductores y usuarios de la vía que se llevará a cabo un cierre parcial en la Autopista Prados del Este, ubicada en el estado Miranda, debido a la ejecución de labores de rehabilitación vial.

El cierre parcial comprenderá la sección que va desde La Trinidad hasta el centro, desde el sábado 24 de octubre a las 10:00 pm hasta el próximo 27 de octubre.



Las obras se realizarán exclusivamente en horario nocturno para minimizar el impacto en el tráfico diario..



Los trabajos estarán a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL), ente adscrito al Ministerio de Transporte.



Las autoridades exhortaron a los ciudadanos y conductores a tomar sus previsiones y planificar sus rutas con antelación durante el desarrollo de estos trabajos, cuyo objetivo es garantizar una movilidad más fluida y segura en la zona