InicioMás VidaAnuncian cierre parcial de la Autopista Prados del Este por trabajos de...
Más Vida

Anuncian cierre parcial de la Autopista Prados del Este por trabajos de rehabilitación

El cierre parcial comprenderá la sección que va desde La Trinidad hasta el centro desde este sábado 24 hasta el próximo martes 27 de octubre.

Odry Farnetano
Añade Últimas Noticias a tu Google

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó a los conductores y usuarios de la vía que se llevará a cabo un cierre parcial en la Autopista Prados del Este, ubicada en el estado Miranda, debido a la ejecución de labores de rehabilitación vial.

  • El cierre parcial comprenderá la sección que va desde La Trinidad hasta el centro, desde el sábado 24 de octubre a las 10:00 pm hasta el próximo 27 de octubre.
  • Las obras se realizarán exclusivamente en horario nocturno para minimizar el impacto en el tráfico diario..
  • Los trabajos estarán a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL), ente adscrito al Ministerio de Transporte.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos y conductores a tomar sus previsiones y planificar sus rutas con antelación durante el desarrollo de estos trabajos, cuyo objetivo es garantizar una movilidad más fluida y segura en la zona

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
🚘Changan presentó su showroom virtual en el Autofest y Fotón🛻lanza su titán Auman R45
Artículo siguiente
Barcelona registra un centenar de arrestos tras una protesta juvenil que derivó en saqueos