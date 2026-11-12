Las autoridades evaluaron la ejecución de proyectos urbanísticos / Foto: MinVivienda
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Articulan estrategias para impulsar proyectos urbanísticos en Caracas

Representantes del Ministerio para Hábitat y Vivienda, del Gobierno de Caracas, de la Alcaldía de Caracas y del Consejo Federal de Gobierno sostuvieron una mesa de trabajo

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Representantes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), el Gobierno de Caracas, la Alcaldía de Caracas y el Consejo Federal de Gobierno sostuvieron una mesa de trabajo para evaluar proyectos urbanísticos y planes de desarrollo territorial en la capital.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Hábitat y Vivienda en las redes sociales. “Autoridades del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) sostuvieron una importante reunión de trabajo con representantes del Gobierno de Caracas, la Alcaldía de Caracas y el Consejo Federal de Gobierno, con el propósito de articular estrategias y consolidar acciones conjuntas en materia habitacional”, refiere la publicación.

Estos proyectos se enmarcan dentro de los objetivos del Plan Venezuela Renace, una iniciativa estratégica de respuesta y recuperación urbana puesta en marcha para atender la infraestructura habitacional y los espacios comunitarios.

A través de este encuentro, se reafirma el compromiso interinstitucional de optimizar los recursos y garantizar el bienestar del pueblo.

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