Articulan estrategias para impulsar proyectos urbanísticos en Caracas

Representantes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), el Gobierno de Caracas, la Alcaldía de Caracas y el Consejo Federal de Gobierno sostuvieron una mesa de trabajo para evaluar proyectos urbanísticos y planes de desarrollo territorial en la capital.



Así lo dio a conocer el Ministerio de Hábitat y Vivienda en las redes sociales. “Autoridades del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) sostuvieron una importante reunión de trabajo con representantes del Gobierno de Caracas, la Alcaldía de Caracas y el Consejo Federal de Gobierno, con el propósito de articular estrategias y consolidar acciones conjuntas en materia habitacional”, refiere la publicación.



Estos proyectos se enmarcan dentro de los objetivos del Plan Venezuela Renace, una iniciativa estratégica de respuesta y recuperación urbana puesta en marcha para atender la infraestructura habitacional y los espacios comunitarios.

A través de este encuentro, se reafirma el compromiso interinstitucional de optimizar los recursos y garantizar el bienestar del pueblo.