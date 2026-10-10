Atienden afectaciones por lluvias en Caracas

Por: Lady Gómez y Aura Torrealba

La Alcaldía de Caracas, a través de la Corporación de Servicios Municipales y en trabajo conjunto con los Bomberos, Gestión de Riesgo y organismos de seguridad, desplegó un operativo de emergencia para solventar las incidencias causadas por las precipitaciones en la ciudad capital.

Durante la jornada se abordaron afectaciones de consideración provocadas por el colapso de árboles de gran tamaño. Entre las zonas atendidas destacan la avenida Bolivia, a la altura del Seniat, y la avenida Bogotá en Plaza Venezuela (frente al edificio La Plancha), donde la caída de una especie vegetal de gran volumen impactó la cerca perimetral de una residencia.

En la calle 37 del barrio Unión de Petare, se produjo un deslizamiento de terreno, el cual originó el colapso parcial de una vivienda. La situación fue atendida por los bomberos de Caracas.

Ante el reporte de emergencia ocasionado por la caída de un árbol a la altura del edificio Andrés, en la Avenida Panteón, de Caracas, brigadas operativas de la Alcaldía del Municipio Libertador, junto a efectivos de Protección Civil, Bomberos de Caracas y la Policía de Caracas, se desplegaron de manera inmediata en la zona para atender la situación.

En perfecta articulación interinstitucional, los cuerpos de prevención y seguridad abordaron el área afectada por las recientes precipitaciones, ejecutando labores técnicas de troceado, roleo y remoción de restos vegetales.

A través de sus redes oficiales, la Alcaldía de Caracas informó que estas maniobras de despeje integral buscan restituir a la brevedad la transitabilidad vehicular y peatonal, resguardar las estructuras adyacentes y garantizar la seguridad de residentes y transeúntes del sector.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante las eventualidades generadas por el clima y a reportar cualquier incidencia a través de los canales de atención de emergencia del municipio.

Esta eventualidad fue consecuencia de las precipitaciones registradas en la ciudad de Caracas la tarde de este domingo 10 de octubre, las cuales movilizaron de inmediato a los equipos de atención de emergencias.

Niveles del Guaire

Tras las precipitaciones, el río Guaire quedó a dos metros de su nivel máximo, a la altura de Bello Monte, por lo que el alcalde de Baruta, Darwin González, hizo un llamado a mantener la calma. “El caudal se va llenando rápidamente porque el embaulamiento abajo es más fino”, dijo.