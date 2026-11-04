Avanza construcción de nueva línea de acueducto para optimizar el servicio de agua en Paraguaná

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, recibió la nueva tubería que irá al Golfete de Coro para construir la nueva línea de acueducto en la península de Paraguaná a fin de optimizar el suministro de agua en la entidad.



A través de las redes sociales, el mandatario regional precisó que este hecho constituye un paso “importante en esta obra exigente desde el punto de vista de ingeniería, gracias también el ministerio del poder Popular para las aguas, a Hidroven y al Vicepresidente de Servicios Públicos Juan José Ramírez por todo el apoyo”, aseveró Clark.



Asimismo, dijo que el cargamento que arribó al muelle del Puerto Internacional de Guaranao, en Punto Fijo, contiene “más de 600 tubos de este tipo para poder construir el nuevo sistema de tubería para el Golfete de Coro”.



En ese sentido, explicó que en esta primera fase “avanzamos en la descarga de las tuberías, pero también ahora vamos hacia la construcción en tierra firme y poder cumplir en los próximos meses con este gran proyecto. Son hechos y realidades que en los próximos meses vamos a poder verlo en beneficio, en bienestar y que el agua sea una solución para la calidad de vida como lo ha orientado la presidenta Delcy Rodríguez”.