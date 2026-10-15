Avanza discusión sobre el proyecto de ley contra el maltrato animal

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática y la Asamblea Nacional (AN) desarrollan mesas de trabajo para debatir el Proyecto de Ley de Trato Digno y Responsable a los Animales de Compañía.

En esta mesa, detalló la instancia en sus redes sociales congregaron representantes del Estado venezolano, proteccionistas, médicos veterinarios y miembros de la sociedad civil.

Como parte de la jornada, se instalaron tres mesas técnicas de trabajo enfocadas en Salud Animal y Bienestar; Educación, Sensibilización y Aspectos Jurídicos; y Aspectos Técnicos y Profesionales, esta última vinculada con la búsqueda y el salvamento.

Entre los aspectos centrales de la propuesta legislativa destaca el reconocimiento de los animales como seres sintientes, con garantías para su bienestar.

En el debate también se abordó la creación de un Consejo Nacional rector y de un Registro Único Nacional automatizado y georreferenciado, gratuito y obligatorio durante su fase inicial.

La iniciativa también reconoce la labor de los proteccionistas en el rescate y la alimentación de animales comunitarios en espacios públicos, con el propósito de respaldar las acciones de cuidado y protección que desarrollan estos actores.