Avanza distribución gratuita de medicamentos a nivel nacional

A través de la red de farmacias FarmaPatria y enmarcado en el Plan Salud y Vida, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud) avanza en la distribución gratuita y directa de medicamentos a nivel nacional.

A través de sus redes sociales, la cartera de salud informó que estas acciones permiten brindar atención rápida y oportuna a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, afecciones cardiovasculares y respiratorias y tratamientos agudos.

Asimismo, señala que las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) constituyen un centro estratégico para la recepción y distribución de estos medicamentos al pueblo venezolano.

Estas acciones forman parte del compromiso asumido por el Gobierno Bolivariano de seguir garantizando una atención en salud gratuita y de calidad para todas y todos los venezolanos.