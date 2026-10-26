A través de Farmapatria brindan atención oportuna a pacientes / Foto: Referencial
InicioMás VidaAvanza distribución gratuita de medicamentos a nivel nacional
Más Vida

Avanza distribución gratuita de medicamentos a nivel nacional

Estas acciones permiten brindar atención rápida y oportuna a pacientes con enfermedades crónicas

Amarilis Palacios
Añade Últimas Noticias a tu Google

A través de la red de farmacias FarmaPatria y enmarcado en el Plan Salud y Vida, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud) avanza en la distribución gratuita y directa de medicamentos a nivel nacional. 

A través de sus redes sociales, la cartera de salud informó que estas acciones permiten brindar atención rápida y oportuna a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, afecciones cardiovasculares y respiratorias y tratamientos agudos.

Asimismo, señala que las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) constituyen un centro estratégico para la recepción y distribución de estos medicamentos al pueblo venezolano.

Estas acciones forman parte del compromiso asumido por el Gobierno Bolivariano de seguir garantizando una atención en salud gratuita y de calidad para todas y todos los venezolanos.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Las Cuatro Monedas le dieron su lugar al efectivo
Artículo siguiente
Contundente rechazo del pueblo: Una marcha «pirrica», escuálida y vacía decepciona a financistas de MCM