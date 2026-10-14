Avanza en 85% rehabilitación integral del registro civil de la parroquia Catedral

La Alcaldía de Caracas informó este miércoles que la rehabilitación integral del registro civil de la parroquia Catedral lleva un 85% de avance y que será entregado un espacio moderno, funcional y completamente renovado al servicio de la población.

Destacó que las labores son ejecutadas por un equipo multidisciplinario de 15 trabajadores de las Brigadas de las Soluciones del Servicio Fondo Municipal para el Desarrollo de Caracas (Fondec).

Esta rehabilitación integral abarca la reparación de filtraciones, resaneo de paredes, sustitución de techos deteriorados, adecuación de la cubierta del salón central y trabajos especializados de carpintería en puertas y techos.

Además, la adecuación de la Sala de Matrimonio y de la Sala de Autogobierno Cacique Apacuana, así como el acondicionamiento del área de archivos con mobiliario nuevo.

También se realizó la remoción total de piezas sanitarias antiguas y construcción de baños completamente nuevos, la sustitución de revestimiento exterior, instalación de luminarias de lujo, iluminación decorativa de fachada y paisajismo en áreas de jardín, la sustitución de puertas principales y exteriores.