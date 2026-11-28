El Gobierno del Distrito Capital y el Plan Venezuela Renace avanzan en la primera fase de rehabilitación integral de 10 edificios en la avenida Lecuna de Caracas, con el fin de garantizar la seguridad de las familias tras los sismos del 24 de junio.

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, informó este viernes 27 de noviembre en su cuenta de Instagram que las obras abarcan la recuperación de fachadas y el acondicionamiento de las áreas internas de las edificaciones.

Según precisó el funcionario, esta intervención cumple con la orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de recuperar este corredor histórico y dignificar las viviendas de la zona.

“Nuestros equipos ejecutan una labor completa que abarca tanto la recuperación de las fachadas como el acondicionamiento de las áreas internas. En este sentido, cumplimos con la instrucción de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez de recuperar este corredor histórico y dignificar los espacios donde hace vida nuestra gente”, escribió Fernández en su publicación.

Los trabajos se realizan de manera conjunta entre las cuadrillas de trabajadores y los vecinos de la comunidad.

“Agradecemos profundamente a todo el equipo del Plan Venezuela Renace y a los trabajadores por su intachable labor en la calle. Seguimos avanzando junto a los vecinos y vecinas para que el centro de nuestra capital recupere su belleza y siga lleno de vida”, concluyó el mensaje.

Los vecinos agradecen los trabajos de rehabilitación

Por su parte, los vecinos de la avenida Lecuna agradecieron al Gobierno nacional por los trabajos de rehabilitación en estas infraestructuras, que se vieron afectadas por los dos sismos. Tal es el caso de Keiri Franco, quien describió las labores que se ejecutan en su residencia.

“Agradecemos la ayuda que nos están dando en la reparación de nuestro edificio tras los daños que nos dejó el sismo. Nos están arreglando nuestros apartamentos, nuestras fachadas y atendiendo todo lo que necesite nuestro edificio”, sostuvo.

Mientras tanto, Carmen Burgos afirmó que “nuestra comunidad necesita el apoyo que le están dando nuestra presidenta y nuestro querido Nahum Fernández”.