Avanza rehabilitación de dos bloques del edificio San Antonio en El Valle

El Servicio Fondo Municipal para el Desarrollo de Caracas (Fondec) informó este lunes que avanzan los trabajos de rehabilitación integral de los bloques cuatro y cinco del edificio San Antonio, ubicado en la parroquia El Valle.

Así lo informó el ente a través de su cuenta en Instagram, destacando que estas labores se ejecutan mediante el plan Venezuela Renace.

«Avanzan a paso firme los trabajos de rehabilitación integral en los Bloques 4 y 5 del edificio San Antonio, ubicados en la avenida Intercomunal con avenida principal del sector San Antonio del Valle», indicó.

Además, detalló que esta obra es articulada con la comuna San Antonio de Padua y el consejo comunal San Antonio, Unión y Amistad, beneficiando directamente a 295 familias, es decir, 634 habitantes de la parroquia.

Los trabajos realizados por las brigadas de las soluciones incluyen la rehabilitación integral de paredes, columnas y juntas de dilatación, pintura general de fachada y acondicionamiento de superficies.

Asimismo, la impermeabilización de cubiertas y techos para erradicar filtraciones, adecuación y sustitución del tablero eléctrico principal.