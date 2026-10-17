Avanza rehabilitación de Escuela Básica Nacional Guzmán Blanco en El Silencio

Avanzan los trabajos de rehabilitación integral que se ejecutan en las instalaciones de la Escuela Básica Nacional Guzmán Blanco, ubicada en la parroquia San Teresa, sector El Silencio. Estas labores están a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

La información la dio a conocer el titular de la cartera de Obras Públicas, Juan José Ramírez, a través de sus redes sociales, donde resaltó las labores desarrolladas para el fortalecimiento de la infraestructura educativa del sector. «Alcanzamos un avance significativo en la rehabilitación integral de la Escuela Básica Nacional Guzmán Blanco, ubicada en El Silencio, optimizando los tres módulos de la institución con trabajos de pintura, friso, nuevos pupitres, baños operativos y la intervención de caminerías y canchas deportivas para la comunidad estudiantil», precisó.

El plan de intervención comprende mejoras en la estructura física del plantel con la aplicación de pintura general, restauración de frisos en paredes y la reactivación de los servicios sanitarios. Asimismo, la obra contempla el equipamiento de aulas con pupitres para los estudiantes, sumado al remozamiento de los pasillos, áreas de circulación y espacios deportivos para la recreación del alumnado.

Con esta acción, el organismo público mantiene el despliegue de cuadrillas de mantenimiento en planteles educativos con el propósito de ofrecer espacios idóneos para el desarrollo de las actividades académicas.