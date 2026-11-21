A través del Plan Venezuela Renace, las cuadrillas de trabajo de la Alcaldía de Caracas ejecutan labores de recuperación estructural, eléctrica y de infraestructura en diversas áreas educativas, religiosas y comunitarias de la parroquia 23 de Enero, informó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

«En la parroquia 23 de Enero, inspeccionamos los adelantos en la rehabilitación del liceo Luis Cañizales, así como de la iglesia y la escuela comedor Cristo Rey», expresó a través de sus redes sociales.

Asimismo, Meléndez destacó que, a través del Plan Venezuela Renace, los frentes de trabajo en la unidad educativa, se han encargado de la rehabilitación de 12 aulas de clases, así como de un laboratorio, sala temática, salón de oratoria, cancha de usos múltiples, 10 oficinas administrativas, librería y biblioteca.

«También, el proyecto ha incluido la rehabilitación de una pared perimetral de 30 metros de longitud, además de nueve columnas, dos vigas, áreas comunes, cuartos de servicio, entre otras», añadió.

En la iglesia Cristo Rey, se realizaron trabajos de rehabilitación de espacios y paredes, techo de concreto armado, acometida de electricidad, construcción de tabiques, revestimientos, columnas, restauración de puertas de madera y bancas, iluminación de techos, rehabilitación de pisos de granito, entre otros.

Con estos abordajes, la Alcaldía de Caracas reafirma el compromiso con la recuperación de espacios para el bienestar de los capitalinos.