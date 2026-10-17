Avanza rehabilitación de la infraestructura del Batallón de Policía Militar

El Ministerio de Obras Públicas mantiene el despliegue de sus equipos para la rehabilitación integral de las instalaciones del Batallón de Policía Militar en Caracas. El plan de abordaje contempla la recuperación de la infraestructura operativa y la mejora de los servicios básicos en dichos espacios.

La intervención abarca el remozamiento de fachadas, la adecuación de dormitorios y sanitarios, así como la sustitución y reparación de los sistemas de tuberías de aguas blancas y servidas en los diferentes frentes militares.

En paralelo con las labores edilicias militares, las cuadrillas ejecutan trabajos de acondicionamiento en las áreas del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) adscrito al sector. Esta atención prioriza la optimización de los espacios destinados a la salud de la comunidad.

En ese sentido, el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, destacó la importancia de estas acciones a través de sus redes sociales, en donde señaló que la iniciativa busca garantizar espacios óptimos al pueblo y a los efectivos castrenses.