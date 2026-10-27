Avanza transformación integral de la Maternidad Concepción Palacios

En el marco del Plan Dr. José Gregorio Hernández se avanza en la transformación de la Maternidad Concepción Palacios mediante trabajos de rehabilitación integral que abarcan áreas clave de atención médica, según informó la viceministra de Articulación Social para las Obras Públicas y presidenta de la Misión Venezuela Bella, Marjorie Moreno.

A través de una publicación en sus canales oficiales, la funcionaria detalló las acciones de infraestructura que se llevan a cabo en el centro hospitalario bajo los lineamientos del Ejecutivo Nacional.

Moreno explicó que «siguiendo las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez, creadora del Plan Dr. José Gregorio Hernández, y gracias al esfuerzo de la Vicepresidencia, seguimos transformando de raíz la emblemática Maternidad Concepción Palacios», precisó.

La representante gubernamental puntualizó que los frentes de trabajo se concentran en zonas estratégicas de la institución asistencial «actualmente, los pisos 1 y 2, dedicados a la hospitalización y alto riesgo obstétrico, avanzan a buen ritmo para brindar espacios totalmente renovados», aseveró.

Asimismo, la viceministra resaltó el impacto asistencial que tendrá el acondicionamiento de las instalaciones para las usuarias del recinto sanitario «contaremos con salas de parto modernas, áreas ampliadas y condiciones óptimas para garantizar una atención más humana, digna y de calidad las 24 horas para nuestras mamitas y sus pequeños», concluyó.