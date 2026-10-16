Mediante el plan Venezuela Renace, estas labores buscan fortalecer la conectividad y garantizar operaciones aéreas seguras. Foto Captura de video / Ig @juan_luces
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Avanzan labores de rehabilitación integral del Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Los trabajos continúan en la pista 10L-28R tras los daños del doble terremoto

María Eugenia Rodríguez
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El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, informó este jueves sobre los avances de las labores de rehabilitación integral del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

A través de su cuenta en Instagram, el también ministro del Poder Popular de Obras Públicas abordó los trabajos que se llevan a cabo para la recuperación de la pista 10L-28R tras las afectaciones provocadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Ramírez destacó que estas acciones son parte del plan Venezuela Renace, impulsado por el Ejecutivo nacional, con el objetivo de fortalecer la conectividad y garantizar operaciones aéreas seguras.

El mensaje fue acompañado por un video en el que se muestra parte del progreso de las labores realizadas hasta el momento.

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