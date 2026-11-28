La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó sobre el desarrollo de los trabajos de rehabilitación integral que se ejecutan en el urbanismo Rey de Reyes, identificado como OPPE 47.

Según el reporte de Meléndez en su cuenta de Instagram, la edificación cuenta con 12 pisos y alberga a 115 familias, el abordaje comenzó con labores de demolición, construcción y encamisado de paredes, aplicación de pintura y recuperación de la fachada. El proyecto abarca además el reemplazo de luminarias en pasillos y apartamentos, junto con el acondicionamiento de los locales comerciales del conjunto residencial.

En cuanto a los servicios básicos y la movilidad interna, los equipos técnicos sustituyeron las guayas del ascensor y renovaron su piso, paredes e iluminación. Asimismo, cambiaron la tubería de agua potable, construyeron una tanquilla para aguas servidas y rehabilitaron una bomba hídrica. Respecto al sistema de gas doméstico, la alcaldesa explicó que «fue necesaria la sustitución de llaves principales y la reparación de fugas de gas».

El despliegue contempla también la creación de nuevos espacios recreativos para los habitantes, entre los que figuran una cancha deportiva, un parque infantil y un parque biosaludable. En la ejecución de estas tareas participan de forma articulada Fondec, Corpolibertador, Gas Caribe e Hidroven.

Finalmente, Meléndez señaló que esta intervención se suma al despliegue de atención tras las contingencias sísmicas registradas en la capital. «Seguimos con nuestros más de 90 frentes de trabajo, reconstruyendo edificaciones y espacios que resultaron afectados por los terremotos del pasado 24 de junio», concluyó.