En la Residencia Los Palos Grandes, ubicada en el municipio Chacao del estado Miranda, avanzan los trabajos de atención y recuperación de los daños ocasionados por el sismo registrado el pasado 24 de junio, informó Jacqueline Faría, presidenta del Plan Venezuela Renace.

Las labores comprenden trabajos de demolición, construcción y encamisado de paredes, así como la reparación de las redes de servicios básicos, con el propósito de recuperar las áreas afectadas, garantizar espacios seguros y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Estas acciones forman parte de los trabajos de atención y recuperación que se ejecutan en la residencia para atender los daños ocasionados por el movimiento sísmico.