Avanzan trabajos de rehabilitación del Plan Venezuela Renace en San Bernardino

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó en sus redes sociales los avances en los trabajos de rehabilitación integral que se ejecutan en diversos inmuebles de la parroquia San Bernardino. Las obras forman parte del Plan Venezuela Renace para la recuperación de estructuras residenciales afectadas por los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio.

Tal es el caso de las obras de rehabilitación en el edificio Las Fuentes, las cuales superan el 94% de ejecución física tras la intervención efectuada por las brigadas de trabajo. La infraestructura requirió acciones de restauración, construcción y refuerzo de paredes, además del acondicionamiento general de la fachada principal.

«Tras el doblete sísmico, mediante el Plan Venezuela Renace nos activamos en la intervención de la edificación, con la restauración, construcción y refuerzo de paredes y arreglo de la fachada», indicó Meléndez en su cuenta de Instagram.

El abordaje técnico incluyó la instalación de revestimientos cerámicos en tres apartamentos que sufrieron daños directos en su estructura interna. Asimismo, el personal efectuó reparaciones en las áreas comunes, con especial énfasis en la planta baja, junto con labores continuas de limpieza y mantenimiento de los espacios.

Las cuadrillas de trabajo afinan los detalles finales en la edificación para concretar su pronta entrega a los habitantes del sector. Estas acciones garantizan la restitución de condiciones seguras de habitabilidad para todas las familias que residen en la infraestructura.

Edificio Imperial preparado para su entrega

Por su parte, en el edificio Imperial, una estructura que resultó con afectaciones e inspección técnica de etiqueta amarilla tras los sismos, se encuentra prácticamente listo. La intervención abarcó a los 10 apartamentos de la edificación para devolver las condiciones óptimas de habitabilidad a sus propietarios.

Los equipos de trabajo de los Héroes de Azul y la Alcaldía de Caracas ejecutaron el reforzamiento de enlaces entre columnas, concreto armado y tabiquería. A la par de estas labores estructurales, las cuadrillas realizaron el friso y arreglo de paredes en general, escaleras y fachadas.

El plan de trabajo contempló la corrección de imperfecciones en las superficies, así como la limpieza y mantenimiento integral en todas las áreas del inmueble. Las autoridades mantienen la supervisión técnica en el sitio hasta alcanzar la culminación total del proyecto residencial.

«Seguimos trabajando, hasta llegar al 100% de la obra, como lo hacemos en cada una, con nuestros 175 frentes activos en las 22 parroquias de Caracas», apuntó la alcaldesa en otro post.

Recuperación del edificio Virgen de Coromoto supera el 70%

Mientras que los trabajos de reestructuración en el edificio Virgen de Coromoto registran más del 70% de avance en sus diferentes fases de ejecución. La edificación es intervenida en sus paredes, fachada y áreas comunes tras sufrir daños mecánicos producto del evento telúrico.

«Mediante el Plan Venezuela Renace, que ordenó nuestra presidenta Delcy Rodríguez, intervinimos esta edificación que ha requerido la recuperación de sus paredes, fachada y áreas comunes, las cuales resultaron afectadas por el doblete sísmico». aseveró la alcaldesa.

El proyecto abarca la nivelación general de muros mediante la aplicación de friso y la restauración de las rejas perimetrales de la infraestructura. Igualmente, los trabajadores efectúan la instalación de nuevos sistemas de iluminación y acabados de pintura en pasillos, apartamentos y áreas compartidas.

Estas labores en la parroquia San Bernardino forman parte del despliegue que mantiene el municipio a través de 175 frentes de trabajo activos. La cobertura abarca las 22 parroquias caraqueñas con proyectos orientados a la recuperación de estructuras residenciales y educativas.