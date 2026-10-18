Trabajos de rehabilitación en Las Fuentes/Foto captura de pantalla
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Avanzan trabajos de rehabilitación en residencias Las Fuentes en Caracas

Carmen Meléndez informó que los trabajos benefician a 17 familias de San Bernardino como parte del Plan Venezuela Renace

Ariadna Eljuri
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La alcaldesa del municipio Libertador, A/J Carmen Meléndez, detalló los avances en los trabajos de rehabilitación integral de las residencias Las Fuentes, ubicadas en la avenida Soublette de la parroquia San Bernardino, en Caracas, a través del Plan Venezuela Renace.

A través de sus redes sociales, la mandataria municipal detalló que las labores están a cargo de las Brigadas de las Soluciones y trabajadores de la Corporación de Servicios Libertador, quienes atienden esta edificación de nueve pisos y 17 apartamentos, afectada por el doblete sísmico.

Entre las labores ejecutadas, destacó la aplicación de friso en las fachadas exteriores para corregir filtraciones e imperfecciones, así como una jornada de pintura general en las áreas externas, la planta baja y distintos espacios de circulación interna del inmueble.

La alcaldesa señaló que las intervenciones buscan recuperar las condiciones de la infraestructura y favorecer a 17 familias que habitan en el edificio.

Meléndez indicó que los trabajos de recuperación se extienden a distintos sectores de la capital, con 172 frentes de trabajo activos para atender edificaciones, centros educativos y espacios públicos afectados por los movimientos sísmicos registrados el pasado 24 de junio.

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