Avanzan trabajos para solventar la avería que afectó los sistemas de agua Tuy II y III.

Hidroven (Hidrológica Venezolana C.A.) realiza trabajos para solventar la avería que afectó los sistemas de agua potable Tuy II y III, provocando la interrupción temporal y las bajas presiones del servicio de manera temporal.

El alcalde de Baruta, Darwin González, en sus redes sociales, posteó las zonas afectadas por la emergencia:

•Anacoco

•Anacoco

•Los Samanes

•Guaicay A y B

•Terrazas de Santa Inés Parte Baja

•Terrazas de Santa Inés Parte alta

•El Naranjal

•Las Danielas

•Colegio Americano (EL Mirador)

•El Tanque C Americano

•La “Y” Colegio Americano

•Calle Victoria

•Calle Federación parte alta

•Calle Federación parte baja

•Bolívar Norte Alta

•Bolivar Norte Media

•Bolivar Norte Baja

•Quebrada Seca

•La Naya

•Los Alpes

•Los Pinos

•La Curvita

•Polifibra

•Minitas P alta

•Miranda/Los Manguitos

Baruteños, @hidroven__ve informa a la comunidad que debido a la fluctuación eléctrica que se presentó a las 9:20 AM, el Sistema Tuy II se vio afectado registrando una avería en la tubería de 30” en Mariche.



Esta situación afecta las siguientes zonas de nuestro municipio:… pic.twitter.com/pgPhVtB1ay — Darwin González (@darwingonzalezp) November 1, 2026

La falla también afectó a las parroquias Altagracia, San Bernardino, El Recreo, San José, San Juan, Catedral, La Pastora (municipio Libertador) y en Altamira y La Castellana (Chacao).