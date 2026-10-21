Brigadas atienden reporte de árbol caído en la parroquia El Valle tras lluvias

Brigadas de la Corporación de Servicios Municipales Libertador, ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, se trasladaron este martes al sector Longaray, ubicado en la parroquia El Valle, para atender un reporte de un árbol caído tras las recientes lluvias.

Así lo informó la alcaldía a través de su cuenta en Instagram. «Atendiendo con inmediatez los reportes generados por las recientes precipitaciones, brigadas operativas de la Corporación de Servicios Municipales Libertador hacen presencia y ejecutan labores en el sector Longaray, ubicado en la parroquia El Valle», detalló.

Entre las acciones llevadas a cabo por los equipos, se realizaron maniobras especializadas de troceado, roleo y recolección total de un árbol caído a causa de las lluvias.

La alcaldía afirmó que estas labores permiten garantizar el resguardo de la comunidad y eliminar factores de riesgo.