La brigada de Aguas Caracas solucionó con éxito una avería -en la Calle Dámaso Villalba de la parroquia San Pedro de Caracas- que fue reportada por los vecinos de la localidad.

Durante el abordaje, el equipo de Aguas Caracas realizó la exploración y posterior solución al caso donde se colocó una llave de paso de 1/2, una junta dresser y un niple, en una tanquilla principal perteneciente a un inmueble de la zona, refiere una publicación en Aguas Caracas en sus redes sociales.

“Aguas Caracas de la mano de nuestros usuarios y usuarias juntos para brindar soluciones y así contribuir al mantenimiento del sistema hídrico de nuestra ciudad de Caracas, en cumplimiento de las orientaciones de la Presidenta Delcy Rodríguez, de nuestro jefe de gobierno de Caracas Nahum Fernández y del ministro de Aguas Carlos Mast”, señala la publicación.

Aguas Caracas, es una empresa y unidad de gestión adscrita al Gobierno del Distrito Capital encargada de la gestión integral del agua potable, el saneamiento y la atención de averías en Caracas.

Con estas acciones, el Gobierno del Distrito Capital reafirma su compromiso de mantener un despliegue permanente en las distintas parroquias caraqueñas, garantizando respuestas oportunas y eficientes a los reportes realizados por las comunidades a través de sus canales de atención.