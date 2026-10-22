Cantv fortalece la conectividad en La Guaira con despliegue de fibra óptica

Como parte del Plan Venezuela Renace, Cantv desplegó fibra óptica en el estado La Guaira y conectó a más de 230 usuarios de la urbanización Oppe 23, sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, con los servicios Aba Ultra, Aba TV GO y Telefonía IP.

A través de sus redes sociales, la empresa de telecomunicaciones informó que durante la jornada se inauguró una Zona Ultra en la Plaza Las Palmeras, que permite acceder a Internet a través del escaneo de un código QR.



Asimismo, se conformó la Mesa Técnica de Telecomunicaciones “El Renacer de Tanaguarena” para fortalecer la organización comunitaria y el seguimiento de los servicios.

Por su parte, el presidente de Cantv, Iván Rafael Hernández Dala, recorrió la zona para verificar el funcionamiento de la red y la atención brindada a la comunidad.

Posteriormente, el equipo de Cantv visitó el Hospital José María Vargas, en la parroquia La Guaira, donde fue recibido por la directiva del centro de salud. Allí conectó la dirección y las áreas operativas con Aba Ultra y habilitó una Zona Ultra para las personas en las salas de espera.