Capacitan a equipos médicos para consolidar modelo de parto humanizado

El Ministerio del Poder Popular para la Salud dio inicio este jueves, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), a un taller de formación de equipos médicos de la región central del país para transformar la atención obstétrica en el Sistema Público Nacional de Salud.

Según una nota de prensa de la institución, participan especialistas, personal de enfermería y trabajadores comunitarios de Caracas, La Guaira y Miranda. El programa de capacitación consta de 16 horas y se realiza en la sede principal del ministerio.

Además, se estructura en cinco módulos orientados a garantizar una experiencia positiva y digna durante el embarazo, el parto, el nacimiento y el puerperio, resguardando tanto a la madre como al recién nacido.

Entre los ejes temáticos están la aplicación de los derechos sexuales y reproductivos, el consentimiento informado, la ruta materna y la erradicación de rutinas clínicas obsoletas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja.

La oficial de programas de salud sexual y reproductiva del Unfpa en Venezuela, doctora Marisol Alvarado, explicó que «hoy estamos realizando un taller cuyo título es Atención Materna y Neonatal Respetuosa, el cual tiene como contenidos más importantes el enfoque basado en derechos sexuales y reproductivos aplicados a la atención materna, y un segundo punto importante es reforzar las prácticas que ya no son recomendadas, dirigidas a los médicos que atienden partos».

Destacó la importancia de transformar la praxis médica actual, asegurando que la idea es que «ellos reciban la información y en su centro de salud puedan replicarlo, de poder comenzar a cambiar el modelo, de un modelo medicalizado intervencionista a un modelo más humanizado basado en el derecho y en la necesidad de atención de la mujer embarazada».

El ministerio promueve este proceso de reimpulso nacional, implementando iniciativas similares previamente en estados como Delta Amacuro y Bolívar.

Se busca consolidar el nuevo enfoque a través de las salas de parto de bajo riesgo, hospitales y maternidades de todo el país, garantizando que tanto la madre como el hijo reciban una atención respetuosa, centrada en la dignidad humana y respaldada por la evidencia científica internacional.