Caracas rinde tributo a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Este 29 de octubre se cumple un año de la canonización de los dos primeros santos venezolanos: la madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, una fecha que el pueblo venezolano recuerda con mucha fe.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, expresó su profunda devoción y orgullo por el primer aniversario de la canonización de los primeros santos venezolanos, aprobada por el Vaticano durante el año 2025.



“Recordamos con emoción cuando en 2025, Venezuela y el mundo vivieron la tan esperada santificación de dos seres que dedicaron sus vidas al servicio de los más necesitados”, expresó en sus redes sociales.

Asimismo, destacó que “La fe nos une, la oración nos reconforta y a nuestros dos queridos santos pedimos por el bienestar y la salud de todas y todos. Caracas se llena de la devoción de su pueblo en este día, manifestó Meléndez.



La ceremonia de canonización fue oficiada por el papa León XIV el 19 de octubre de 2025 en la plaza de San Pedro en Roma ante decenas de miles de fieles a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.



San José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, un pequeño pueblo del estado Trujillo y fue criado por una familia modesta de marcados valores religiosos.



Santa Carmen Rendiles, nació el 11 de agosto de 1903 en Caracas como la tercera de nueve hermanos y desde joven mostró una profunda vocación religiosa.





