Caracas rinde tributo a San José Gregorio Hernández

En ocasión de los 162 años del nacimiento del beato San José Gregorio Hernández, la ciudad de Caracas se llena de júbilo para rendir homenaje al médico de todos los venezolanos.

«Celebramos este 26 de octubre el Día de San José Gregorio Hernández, recordando que hace 162 años vino al mundo este venezolano extraordinario que está en los altares del mundo», expresó en sus redes sociales la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Asimismo, dijo que el pueblo devoto de Caracas se llena de fe y se une en oración, agradeciendo los milagros de nuestro siempre Goyito, quien nació un día como hoy, en 1864, en Isnotú, Trujillo.

«A él le pedimos por la salud y bienestar de todo el pueblo venezolano, y que junto a nuestra Santa Carmen Rendiles, nos dé su protección», señaló.

José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los Pobres, fue un destacado médico, científico, profesor y filántropo venezolano, reconocido por su profunda fe católica y su dedicación desinteresada a los más necesitados. El Papa Francisco aprobó su beatificación en 2025 tras reconocerse el milagro de la sanación de la niña Yaxury Solórzano.