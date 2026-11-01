Caracas se prepara para celebrar la Navidad en paz y unión familiar

Con el inicio de la temporada navideña este 1.º de noviembre, la ciudad de Caracas se prepara para desplegar una agenda enfocada en la recreación, la unión familiar y la paz.

Así lo informó la alcaldesa Carmen Meléndez a través de sus redes sociales. «Este 1° de noviembre inicia la Navidad en nuestro país, y en Caracas viviremos este tiempo de paz con cultura, recreación y en unión familiar».

Asimismo, la Alcaldesa precisó que avanzan los preparativos «para el nacimiento del Niño Dios, deseando que venga cargado de especiales bendiciones para el pueblo de Venezuela. Feliz inicio de mes para todas y todos», expresó Carmen Meléndez.



Como parte de la agenda cultural, se realizará la presentación de grupos musicales en el Museo de Ciencias parque Los Caobos y en el Anfiteatro en el Eje del Buen vivir de Bellas Artes a partir de las 3:00pm.



