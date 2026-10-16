Caracas suma 172 frentes de trabajo para reconstrucción tras sismos

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó este viernes que la ciudad cuenta con 172 frentes de trabajo activos para la reconstrucción de edificaciones, centros educativos y espacios públicos afectados por el doblete sísmico.

“Contamos a partir de este momento con 172 frentes, encargados de la reconstrucción de edificaciones, centros educativos y espacios públicos afectados por el doblete sísmico”, detalló Meléndez.

Frentes activos por parroquias

Durante una reunión de revisión del Plan Venezuela Renace en el Puesto de Comando Caracas, con el fin de evaluar el avance de las obras en la capital, Meléndez detalló la distribución de estos equipos en las parroquias. San Bernardino concentra 29 frentes, seguido por Sucre con 27, 23 de Enero con 18, San Pedro y Santa Teresa con 13 cada uno, mientras que El Recreo, El Paraíso y Santa Rosalía cuentan con 8 frentes cada uno. El resto de los equipos se encuentra distribuido en los demás territorios de la capital.

La alcaldesa de Caracas indicó que varios proyectos están casi al 100%, como la sustitución de tuberías en el edificio Jpauli, en Santa Teresa; la atención integral al sector Mano de Dios y la rehabilitación del módulo de La Paz, ambos en El Paraíso; así como la reconstrucción de la Unidad Educativa Teresa de la Parra.

En este sentido, destacó la atención especial brindada a la estructura de la Torre de David, la quebrada Anaconda, dos muros de gavión en El Recreo y 23 de Enero, además de la reconstrucción del pueblo de El Junquito.

Meléndez afirmó que los equipos se mantienen en la calle atendiendo los servicios, optimizando vías, puentes y semáforos. “La Caracas que renace no se detiene”.