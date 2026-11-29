La Embajada de la República Popular China y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela revisaron el plan de recuperación integral y la atención a la infraestructura del estado La Guaira durante una mesa técnica de trabajo.

El encuentro reunió a los ministros integrantes de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios junto al embajador de la República Popular China, Lan Hu, para evaluar el avance operativo de las labores en la región costera.

El embajador de la República Popular China, Lan Hu, y los ministros de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios efectuaron un recorrido técnico por varios frentes de trabajo en la parroquia Catia La Mar. La supervisión incluyó el edificio Belo Horizonte, la Redoma del Marriott y el Urbanismo Cacique Caribe, donde ya culminó la rehabilitación integral de 60 apartamentos.

El embajador de la República Popular China, Lan Hu, aseguró que las obras de reconstrucción se desarrollan de forma coordinada y dentro de los plazos previstos. Igualmente, recordó la solidaridad brindada por su país tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, resaltando la asistencia técnica continua y el suministro de maquinaria especializada para agilizar las tareas en las áreas impactadas.

Respaldo logístico y cooperación bilateral

El fortalecimiento de esta cooperación en materia de infraestructura se apoya en el cargamento recibido en el país el 31 de octubre. En esa jornada llegaron a Venezuela 87 unidades de maquinaria pesada y 1.800 casas prefabricadas remitidas desde la nación asiática.

El suministro de estos equipos y soluciones habitacionales acelera la ejecución de los proyectos de ingeniería, afianzando la relación bilateral entre Caracas y Pekín para resguardar la estabilidad y el bienestar de los habitantes de La Guaira.