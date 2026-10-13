Casa Natal de Simón Bolívar será rehabilitada tras daños sísmicos

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, informó que la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, ubicada entre las esquinas de San Jacinto a Traposos en la Parroquia Catedral de Caracas, será rehabilitada tras verse afectada por el doblete sísmico del pasado mes de junio.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Caracas detalló que los trabajos de rehabilitación se llevarán a cabo en coordinación con Fundapatrimonio.

Es por esta razón que este lunes se llevó a cabo una inspección de la infraestructura acompañada del vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces.

«Junto al vicepresidente sectorial @juan_luces , inspeccionamos esta edificación, situada en el Centro Histórico de Caracas, y cuya reconstrucción se realizará en coordinación con @fundapatrimonioccs , para ofrecer espacios seguros y abrir sus puertas nuevamente al pueblo venezolano y a turistas extranjeros», expresó la alcadesa.

De igual forma, recordó que esta infraestructura, que forma parte del patrimonio histórico de Caracas, data del siglo XVII.

Por otra parte, detalló los avances de rehabilitación del Panteón Nacional y así optimizar las instalaciones de este patrimonio histórico nacional.

Los trabajos, realizados a través del Plan Venezuela Renace, abarca la reconstrucción de la fachada, atención a paredes internas, mejoras en pisos.

«Mediante el Plan Venezuela Renace, y con el Ministerio de Obras Públicas y Servicios como ente ejecutor, se realiza la reconstrucción de la fachada, atención a paredes internas, mejoras en pisos, y todo lo que permitirá optimizar esta infraestructura de carácter histórico, en la que reposan los restos mortales del Padre Libertador», aseveró Meléndez.

Cabe recordar que, en el Panteón Nacional, se ejecuta la colocación de más de 22.700 tejas nuevas para asegurar la impermeabilización y protección total de la cubierta de la estructura.