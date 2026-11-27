El Centro Residencial Pórtico del Ávila, ubicado en la parroquia San Bernardino del municipio Libertador de Caracas, registra un 74% de avance en las obras de recuperación ejecutadas por el Plan Venezuela Renace.

Así lo informó la presidenta del plan, Jacqueline Faria, a través de su cuenta oficial en Instagram, donde detalló que un equipo de 140 trabajadores opera en sitio en las torres A, B, C y D para beneficiar a más de 490 familias.

«Un equipo de 140 Héroes de la Braga Azul, opera en sitio en las Torres A, B, C y D, beneficiando a más de 490 familias en la ejecución de distintas etapas de recuperación del conjunto residencial», indica la publicación.

El proyecto contempla la intervención de 165 apartamentos, distribuidos en 1.488 metros cuadrados de fachadas, 1.376 metros cuadrados de áreas comunes, 6.820 metros cuadrados de apartamentos y 2.752 metros cuadrados de escaleras.

De acuerdo con el reporte difundido, la torre C alcanza un 99% de avance físico, con trabajos centrados en los acabados finales y la aplicación de pintura en la fachada.

En el conjunto residencial también se desarrollan labores de demolición controlada de paredes internas y externas, construcción de muros y repicado de grietas.

Faria destacó el trabajo diario de los cuadrilleros que mantienen el ritmo de ejecución en la obra dentro del despliegue del plan en la capital.