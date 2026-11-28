El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) informó sobre un cierre temporal de la circulación vehicular en el Paseo Los Próceres, en Caracas, debido a la realización de una actividad con la que se buscará alcanzar el Récord Guinness de la banda de marcha más grande del mundo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción comprenderá el tramo desde la Plaza Los Símbolos hasta Los Monolitos y comenzará el sábado 28 de noviembre, a partir de las nueve de la mañana, hasta el domingo 29 de noviembre, a las nueve de la noche.

Ante esta medida, el INTT exhortó a los conductores a tomar previsiones, planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternas durante el período establecido para el cierre.

De igual forma, el organismo hizo un llamado a respetar las indicaciones de los funcionarios de seguridad desplegados en el lugar, quienes estarán encargados de orientar la movilidad y garantizar el orden en la zona.