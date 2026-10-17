Certifican a 48 nuevos asistentes técnicos de laboratorio clínico

Autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud entregaron certificados a un total de 48 nuevos asistentes técnicos de laboratorio clínico.

El acto se celebró este viernes en el auditorio Arnoldo Gabaldón, ubicado en la sede de la institución en Caracas, en el que participó la viceministra de Salud Integral, Noly Fernández, refiere una nota de prensa del ministerio.

«Hoy es un tema de reconocimiento y de saludar a todos los responsables de esta cosecha de 48 graduados que estarán en el Sistema Público Nacional de Salud, trabajando con conocimientos y, sobre todo, con ética y la moral», acotó.

Fernández afirmó que este logro es «un orgullo y alegría» tanto para ella como para el ministro del Poder Popular de Salud, doctor Carlos Alvarado.

Por su parte, la licenciada en bioanalista Carmen Calzadilla manifestó que «entregamos 48 certificados a egresados del curso de formación de asistentes técnicos de laboratorio clínico, por lo que son formados de una manera científica completa».

Explicó que estos asistentes técnicos participan en la primera etapa de trabajo de laboratorio, en la que se toma muestra a los pacientes e identifican. Posteriormente, el bioanalista podrá trabajar con ellas para emitir un resultado definitivo.

Calzadilla recalcó que esto es una responsabilidad grande, ya que «si ellos se equivocan en muestras, esto implicaría algo grave, eso sería un diagnóstico errado y el trabajo no va a ser útil».

Para finalizar el acto, los graduados agradecieron y ratificaron su compromiso con la salud.