Alertan sobre diagnóstico precoz del Chagas de transmisión oral

El Colegio Médico del Estado Miranda, en alianza con Galeniux, llevó a cabo con éxito la conferencia «La Enfermedad de Chagas de transmisión oral: Una emergencia médica subestimada».

La jornada contó con la intervención de la Dra. Belkisyolé Alarcón de Noya, directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, quien expuso los retos actuales en el diagnóstico precoz y el abordaje oportuno de los brotes de transmisión oral, enfatizando la necesidad de concientizar al personal de salud ante los casos agudos.

Alertó sobre la urgencia de diagnosticar el mal de Chagas en su fase aguda por transmisión oral, un riesgo mortal no detectado a tiempo. Explicó que la infección ocurre comúnmente “al consumir jugos artesanales contaminados por chipos, atraídos a las viviendas por luces de pantallas y licuadoras expuestas”.

Por su parte, el doctor Jair Betancourt, médico internista cardiólogo y presidente de Galeniux, destacó la importancia de promover estos espacios de formación continua e intercambio científico para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a enfermedades desatendidas pero de alto impacto. El encuentro tuvo lugar en el Auditórium del Colegio Médico del estado Miranda.

La doctora Eva Salas, coordinadora de la comisión de Educación Médica Continua y representante del Colegio Médico de Miranda, acotó que, con el objetivo de garantizar la actualización constante del gremio, el Colegio Médico del estado Miranda, ha reactivado su programa formativo dirigido a estudiantes, residentes y médicos especialistas. Esta iniciativa busca difundir los avances científicos más recientes junto a expertos del área.

Compromiso con la investigación

Asimismo, el presidente de Galeniux Jair Betancourt, señaló que, como parte del compromiso de esta Organización Filantrópica con la investigación científica, se anunció que el próximo 29 de octubre se ofrecerá en el Hospital Domingo Luciani una capacitación sobre redacción de artículos médico-científicos orientada a médicos, investigadores y residentes en formación.