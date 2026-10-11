Cirugía oncológica a niña marca hito en Valencia

La primera cirugía para extirpar por completo una neoplasia muy rara, fibro-sarcoma que se origina en la membrana que recubre la cavidad abdominal, se realizó por primera vez en el país con éxito en un paciente pediátrico en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, estado Carabobo.

El procedimiento efectuado en una niña de 10 años constituyó un hito en la medicina venezolana, ya que aumentó la posibilidad entre 20 y 80 por ciento de que la paciente pueda llevar una vida sana e incrementar su supervivencia.

Alejandro Álvarez, oncólogo del centro pediátrico, explicó que la operación de exéresis, o extirpación de tumor desmoplásico intraabdominal, es un procedimiento quirúrgico en el cual se retira la masa tumoral completa.

El procedimiento va acompañado de una terapia coadyuvante de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (Hipec), que es un tratamiento quirúrgico avanzado que combina la cirugía reductora del tejido tumoral con la aplicación directa de quimioterapia caliente dentro de la cavidad abdominal que pulveriza la enfermedad de manera microscópica.

«Este procedimiento será icónico en nuestro país, porque a pesar de estar descrito internacionalmente en oncología pediátrica, en Venezuela no se había realizado antes y lo hicimos posible en nuestro hospital pediátrico de Insalud», expresó el especialista.

Destacó que el logro médico es producto de un convenio entre la empresa privada y el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) de Carabobo, bajo la supervisión de Alexander Leal, autoridad única de Salud de Carabobo; Laura Contreras, directora del hospital pediátrico Jorge Lizarraga, y el equipo médico de Oncología Pediátrica del Complejo Hospitalario Enrique Tejera (Chet).

El equipo médico multidisciplinario estuvo conformado por más de 15 profesionales de la salud con amplia trayectoria y conocimiento en esta materia oncológica.

José Valera, cirujano pediátrico, comentó que con la realización de esta cirugía se abre un nuevo capítulo en la lucha contra el cáncer infantil en Venezuela.

Apuntó que con este hito médico se destaca la importancia de la colaboración entre el sector privado y el público para brindar atención de calidad.

Además, sienta un precedente metodológico y tecnológico que abre las puertas para tratar a otros niños con diagnósticos oncológicos similares en el país.

Vuelta a la vida

Valera apuntó que la menor ya se había sometido a tres intervenciones quirúrgicas previamente.

Comentó que el diagnóstico de la niña era muy atípico y con la aplicación de la estrategia terapéutica su sobrevida fue incrementada, devolviéndole la esperanza a la familia.

Enfatizó que el procedimiento se encuentra autorizado en adultos desde finales del siglo pasado, pero es en 2013 cuando se inicia su aplicación en los niños. Sin embargo, es la primera vez que se realiza en un hospital público en Venezuela.

El especialista explicó que la cirugía consiste en dos fases. La primera es de citorreducción, donde se eliminan los tumores microscópicos, y una segunda fase, que es una quimioterapia caliente intraperitoneal que se hace con una infusión especial.

La operación se efectúa en el marco de «Septiembre Dorado», mes que busca crear conciencia en la lucha contra el cáncer infantil en Venezuela.

Un tumor desmoplásico intraabdominal es un tipo de cáncer muy poco frecuente, generalmente de células pequeñas y redondas, que se caracteriza por generar un tejido fibroso denso («desmoplasia») en el abdomen o la pelvis y por formar múltiples nódulos adheridos al peritoneo (la membrana que recubre las vísceras).