El Consejo Nacional de Universidades (CNU) desarrolló una nueva sesión en modalidad híbrida, en la que autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, encabezado por la ministra Ana María Sanjuán, y rectores de distintas casas de estudio avanzaron en la definición de un plan de acción orientado al fortalecimiento institucional, el bienestar estudiantil, la investigación científica y la recuperación de la infraestructura universitaria.

Entre los principales acuerdos, reseña redes sociales, destaca la apertura de un debate participativo sobre la Ley de Universidades, que convocará a toda la comunidad universitaria para revisar y discutir los aspectos relacionados con el funcionamiento y la transformación de la educación superior en el país.

En materia de bienestar estudiantil, se informó sobre los avances del Plan de Permanencia, que contempla acciones para favorecer la continuidad académica.

Actualmente, se encuentran activos 28 comedores universitarios y se prevé la incorporación de 50 nuevas unidades de transporte, destinadas a beneficiar a estudiantes de ocho ciudades.

A estas iniciativas se suma el programa Aula Plus, impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez y que ya se encuentra activo para su registro para la comunidad estudiantil.

En el ámbito científico, se anunció el lanzamiento, durante el mes de diciembre, de un fondo destinado al financiamiento de 20 proyectos de investigación.

Por otra parte, se estableció como prioridad la rehabilitación de las infraestructuras de las universidades en todo el territorio nacional.

Como parte de la reorganización y fortalecimiento de la gestión universitaria, el CNU aprobó la creación de nuevas comisiones de trabajo para revisar las mallas curriculares y evaluar las condiciones socioeconómicas y los mecanismos de financiamiento de las instituciones de educación superior.

Durante la sesión, además , fueron aprobadas por unanimidad las modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2026 para diversas universidades nacionales, con el propósito de atender sus requerimientos administrativos y operativos.