El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, informó que están trabajando en la colocación de 90 toneladas de asfalto en la vialidad de Zona Rental como parte del plan de asfaltado y demarcación que se realiza en cinco sectores de Caracas.



“Tenemos varios equipos desplegados en distintos puntos: venimos de la avenida Urdaneta, y estamos activos en San Martín, en la avenida Victoria por San Pedro y en San Bernardino con el escuadrón Cazahueco”, explicó Fernández a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.



Explicó que el abordaje en Zona Rental contempla la corrección de los baches que se han ido formando por el nivel freático de la bajada desde las faldas del Ávila y la vibración del tránsito.

“Vamos a colocar 90 toneladas de asfalto para dejar esta vía en óptimas condiciones y luego continuaremos hacia Casanova para garantizar el asfaltado y avanzar con el rayado y demarcado vial para que todo quede bien bonito”, aseguró Nahum Fernández.

Estas acciones tienen como propósito principal garantizar vías totalmente funcionales, seguras y óptimas para el tránsito vehicular y peatonal.



Asimismo, el despliegue responde a los planes de transformación y renacimiento que impulsa la presidenta Delcy Rodríguez, orientados a la recuperación continua de los espacios públicos e infraestructura vial.



En ese sentido, el Gobierno del Distrito Capital recomienda a los conductores tomar sus previsiones si planean circular después de las 9:00 de la noche, ya que el trayecto posterior a Plaza Venezuela permanecerá cerrado mientras el personal y la maquinaria pesada ejecutan las labores.