El equipo venezolano indicó que aproximadamente el 50% de los planteles inspeccionados fue catalogado del color verde con algún tipo de reparación superficial. Foto Captura de video / Ig @comisiondehabitabilidad
InicioMás VidaComisión de Habitabilidad venezolana evalúa más de 60 escuelas en Panamá
Más Vida

Comisión de Habitabilidad venezolana evalúa más de 60 escuelas en Panamá

Miles de docentes y estudiantes podrán regresar a sus aulas de forma segura tras la inspección conjunta realizada

María Eugenia Rodríguez
Añade Últimas Noticias a tu Google

La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras informó este miércoles que la delegación venezolana en Panamá recorrió la Región Educativa de Veraguas para evaluar más de 60 escuelas junto a las autoridades de ese país.

A través de su cuenta en Instagram, la instancia indicó que ingenieros de la comisión realizaron una evaluación rápida «como parte de la reciente visita técnica» de la delegación venezolana.

Tras el recorrido por los planteles, el ingeniero civil Romme Rojas declaró que «aproximadamente el 50 por ciento fue catalogado del color verde, que tienen algún tipo de reparación superficial».

Además, precisó que el otro porcentaje corresponde a las etiquetas amarilla y roja ante afectaciones moderadas o severas, respectivamente.

La comisión resaltó que, gracias a la inspección conjunta, miles de docentes y estudiantes podrán regresar a sus aulas de manera segura en los casos clasificados con verde habitable, «a la par de contar con el levantamiento de información que aporte a la futura reparación en aquellas que sufrieron daños relevantes».

Por su parte, la directora regional de la provincia de Veraguas, María Pimentel, aseguró que destacó el trabajo conjunto desarrollado entre las delegaciones y expresó que el equipo venezolano «ha sido de gran apoyo y de gran valor en las opiniones y sugerencias que han dado en cuanto a las infraestructuras afectadas».

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Diosdado Cabello: extremistas andan contactando a viejas bandas para desestabilizar