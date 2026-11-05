Comisión de Habitabilidad venezolana evalúa más de 60 escuelas en Panamá

La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras informó este miércoles que la delegación venezolana en Panamá recorrió la Región Educativa de Veraguas para evaluar más de 60 escuelas junto a las autoridades de ese país.

A través de su cuenta en Instagram, la instancia indicó que ingenieros de la comisión realizaron una evaluación rápida «como parte de la reciente visita técnica» de la delegación venezolana.

Tras el recorrido por los planteles, el ingeniero civil Romme Rojas declaró que «aproximadamente el 50 por ciento fue catalogado del color verde, que tienen algún tipo de reparación superficial».

Además, precisó que el otro porcentaje corresponde a las etiquetas amarilla y roja ante afectaciones moderadas o severas, respectivamente.

La comisión resaltó que, gracias a la inspección conjunta, miles de docentes y estudiantes podrán regresar a sus aulas de manera segura en los casos clasificados con verde habitable, «a la par de contar con el levantamiento de información que aporte a la futura reparación en aquellas que sufrieron daños relevantes».

Por su parte, la directora regional de la provincia de Veraguas, María Pimentel, aseguró que destacó el trabajo conjunto desarrollado entre las delegaciones y expresó que el equipo venezolano «ha sido de gran apoyo y de gran valor en las opiniones y sugerencias que han dado en cuanto a las infraestructuras afectadas».