Comisión Intergubernamental impulsa plan integral de seguridad vial

El Ministerio del Poder Popular para la Salud realizó este viernes la cuarta reunión de la Comisión Intergubernamental para la Seguridad Vial, con el propósito de avanzar en la estructuración de un plan integral para la prevención de accidentes de tránsito en el país.

El encuentro, reseñado en sus redes sociales, se desarrolló a través de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Accidentes y Hechos Violentos, con la participación de autoridades nacionales, representantes de distintas instituciones y asesores técnicos, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para abordar esta problemática.

Durante la jornada, el viceministro de Redes de Salud Colectiva, Gregorio Leopoldo Sánchez, destacó el impacto de los accidentes viales en la salud pública y sus consecuencias sociales y económicas.

“Es un problema de salud pública que tiene un impacto social indudable, cada lesionado, cada muerto es un impacto para el individuo, para la familia, para la comunidad y tiene un impacto económico importante”, afirmó.

La articulación de esta comisión busca consolidar estrategias conjuntas de prevención y reafirma el compromiso del Estado venezolano de abordar la seguridad vial como una política pública orientada a proteger la vida y el bienestar de la población.