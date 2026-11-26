La Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ejecutó un conjunto de obras de restauración arquitectónica, preservación patrimonial y fortalecimiento de la movilidad estudiantil en la casa de estudios capitalina, beneficiando a la comunidad académica y administrativa.

En el marco del plan de atención integral al campus universitario, los equipos técnicos culminaron las labores de recuperación en la sede de la Dirección de Bibliotecología y Archivología.

Según detalló el arquitecto e inspector Carlos Romero, los trabajos permitieron erradicar una severa plaga de termitas que comprometía tanto el mobiliario como las paredes de la dependencia, mediante una fumigación profunda seguida del frisado, resanado y pintura de las estructuras, alcanzando la rehabilitación completa de 200 metros cuadrados de infraestructura.

De manera simultánea, la instancia presidencial puso en marcha un proyecto especializado para la conservación de las estructuras históricas de la Ciudad Universitaria de Caracas.

Esta intervención emplea herramientas de tecnología digital para diagnosticar los daños y el desgaste en las fachadas de mosaico vitrificado de cinco edificaciones emblemáticas del recinto, garantizando el resguardo técnico de su valor arquitectónico y patrimonial.

Ampliación de la flota de transporte universitario

Por su parte, el encargado de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV, Francisco Garcés, anunció la incorporación de cinco nuevas unidades de transporte destinadas a reforzar las rutas estratégicas de la institución.

Con esta dotación, alcanzada tras mesas de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu), la flota operativa asciende a 24 autobuses que optimizan el traslado de los estudiantes hacia Ocumare del Tuy, Catia La Mar, Guarenas y La Rinconada.