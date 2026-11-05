Comisión Presidencial rehabilita sistema hídrico del comedor UCV

La Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) mantiene el despliegue de las obras de infraestructura técnica en la Ciudad Universitaria de Caracas, concentrando las labores operativas en la rehabilitación integral de la red hídrica y de saneamiento que atiende las instalaciones del comedor universitario.

Las cuadrillas especializadas ejecutan la sustitución completa de los colectores de aguas residuales y servidas de los módulos sanitarios, a la par de la renovación de las tuberías de agua potable que abastecen tanto a los baños como a las áreas de preparación y cocción de alimentos.

Como parte de la modernización técnica del recinto, se lleva a cabo la instalación de un sistema industrial de filtrado desbarrador —compuesto por capas de grava, arena de sílice, zeolita y carbón activado— con el propósito de elevar la purificación y adecuación del recurso hídrico utilizado en la elaboración de las bandejas estudiantiles.

Para cumplir con los criterios de conservación arquitectónica del Complejo Patrimonial de la UCV, la ubicación de estos equipos de filtración fue reestructurada: los componentes, que originariamente se encontraban en la entrada externa, fueron reubicados en el interior de la edificación, resguardando la fachada original de la estructura.

En paralelo, la intervención contempla el revestimiento de muros, la colocación de piezas sanitarias completamente nuevas en las salas de baño y la sustitución de la totalidad de los casilleros y mobiliario operativo destinados al personal obrero y administrativo que garantiza el funcionamiento diario del comedor.