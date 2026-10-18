Caraqueños salen a las calles para elegir los proyectos de sus comunidades

Desde tempranas horas de la mañana, comuneros y comuneras y el pueblo organizado de Caracas participan en la Segunda Consulta Popular Nacional, que se lleva a cabo este domingo 18 de octubre.

En la ciudad de Caracas, la alcaldesa del municipio Libertador, A/J Carmen Meléndez, convocó al pueblo a participar de manera en esta jornada.

«Este 18 de octubre, acudamos al centro de votación que nos corresponda, en donde solo necesitamos llevar la cédula de identidad y los mejores deseos para cada una de nuestras comunidades», expresó Meléndez en sus redes sociales.

En este sentido, recordó que en la ciudad de Caracas participan 300 comunas, organizadas en sus 22 parroquias.

Para esto, durante un proceso de dos meses, más de 16.000 consejos comunales renovaron sus vocerías. «Venezuela Toda está convocada, desde los jóvenes, a partir de los 15 años, hasta los adultos mayores, a ejercer nuestro deber y derecho al voto, en lo que será una nueva fiesta electoral», puntualizó.

Carmen Meléndez: Mañana celebraremos el gran triunfo del poder popular

Desde el circuito comunal Simón Bolívar, en la parroquia El Valle, la alcaldesa del municipio Libertador, A/J Carmen Meléndez, ejerció su derecho al voto e invitó a todo el pueblo caraqueño a participar en la Segunda Consulta Popular.

«Yo te invito, querido compatriota, compañero, compañera, vecino, vecina que no ha salido, venga a votar por tu proyecto prioritario en la comunidad. Yo ya voté, ahora te toca a ti, a todos y a todas, nos toca a todos y a todas. Esta es la democracia directa, protagónica y participativa», señaló la alcaldesa.

Recordó que todas las comunidades son responsables de construir la ciudad que queremos y afirmó que, tras conocerse los resultados, se celebrará el gran triunfo del poder popular.

«Mañana celebraremos el gran triunfo del poder popular organizado. Democracia directa, protagónica y participativa, ¡comuna o nada!», añadió.

Juntas de condominio participan por primera vez

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó la participación, por primera vez, de las juntas de condominio, quienes presentaron 428 proyectos en todo el territorio nacional.

«Las juntas de condominio participan por primera vez en un proceso de consulta popular este domingo 18 de octubre, lo que les permitirá elegir directamente sus proyectos», escribió la alcaldesa Carmen Meléndez en sus redes sociales.

A través de un material audiovisual, los vecinos y vecinas destacaron el proceso y la masiva participación en esta jornada. «Esto es la primera vez que sucede para nosotros como juntas de condominio, y ha sido fundamental para nosotros porque participan directamente en lo que nosotros, porque nosotros estamos buscando que sea un beneficio directo a la junta de condominio», enfatizó Víctor Sosa, residente de las Residencias Panorama, de la parroquia El Paraíso.

Posteriormente, desde la parroquia 23 de Enero, Meléndez reconoció la organización de las comunidades para participar este domingo en la consulta, a la que se suman los condominios.

«Un recorrido por diferentes parroquias de Caracas, por diferentes centros electorales, y también hablando con la comunidad. La comunidad está muy contenta por la participación y por la decisión que están tomando en el día de hoy en el territorio», declaró a Venezolana de Televisión (VTV).

Resaltó que en Caracas «hay una emoción», con la población contribuyendo en varios espacios. «Están todos participando, está el que colabora, el que le lleva la comidita a los que están en el centro electoral y, lo más importante, que es esta una feria democrática, una alegría, una fiesta electoral del poder popular organizado para decidir por sus proyectos en cada comuna, en cada circuito comunal», enfatizó.

Mejoras de viviendas entre los proyectos destacados en Catia

Con la participación de más de 500 voceros, voceras y líderes comunitarios, encabezados por el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, se realizó el cierre de campaña de la Gran Consulta Popular Nacional en Los Magallanes de Catia, parroquia Sucre de Caracas.

El recorrido, reseñado en sus redes sociales, comenzó en la Segunda Calle de Los Magallanes, a la altura de la calle El Cristo, en el Circuito Comunal Magallanes III, y culminó en la Plaza El Cristo, en Magallanes I.

Durante el despliegue, el cual reunió a dos comunas y a los circuitos comunales de la zona, se revisaron los preparativos para garantizar la participación ciudadana y se promovieron las siete propuestas seleccionadas en cada circuito comunal, orientadas a atender las necesidades de las comunidades.

Entre los proyectos postulados destacan mejoras de viviendas, adquisición de casas comunales, financiamiento para gas, acceso al agua potable, creación de zonas gamer para la juventud y apoyo a emprendimientos.

El jefe de Gobierno del Distrito Capital indicó que la campaña se fundamentó en la evaluación de proyectos y la incorporación de nuevas necesidades, promoviendo la unidad y el diálogo entre los ciudadanos, independientemente de sus diferencias ideológicas.

«Nuestra campaña se ha basado en dos premisas fundamentales: evaluar los proyectos previamente debatidos para constatar su vigencia e incorporar las nuevas necesidades surgidas en las asambleas populares para conformar las 7 propuestas que van a elección en cada circuito. Este ejercicio democrático es una auténtica lección vecinal para dejar a un lado cualquier diferencia ideológica o partidista y encontrarnos como iguales en la comunidad, garantizando soluciones directas para el vivir bien de las familias», puntualizó.

Diógenes Lara llama a votar por proyectos comunales

El alcalde del municipio Sucre, Diógenes Lara, invitó a los habitantes de la jurisdicción a participar en la jornada de votación de proyectos comunitarios, durante un recorrido por uno de los centros habilitados para la consulta.

El mandatario municipal informó que Sucre dispone de 193 centros de votación distribuidos en 90 comunas o circuitos comunales, e instó a los vecinos a acudir a ejercer su derecho.

“Son proyectos que van en beneficio de las diferentes comunidades. Por lo tanto, la invitación es a votar, a votar temprano”, manifestó.

Lara también señaló que el proceso es rápido y permite a los ciudadanos escoger las propuestas que consideran prioritarias para sus sectores.

De acuerdo con la información ofrecida durante la jornada, en el municipio se postularon más de 600 proyectos comunitarios.

Entre las iniciativas presentadas se encuentran reparaciones de viviendas, mejoras en centros de educación inicial y la recuperación de espacios para el encuentro comunitario.

Nueve consejos comunales del 23 de Enero eligen sus proyectos

En la parroquia 23 de Enero, también se lleva a cabo la Consulta Popular, desde la Unidad Educativa Gabriela Mistral. En esta parroquia, detalla un reporte de Venezolana de Televisión, se contempla una población electoral superior a dos mil electores y prioriza a más de nueve consejos comunales.

Sus proyectos, detalla el reporte, están enfocados en áreas productivas y en la construcción de infraestructuras para el mejoramiento vial y peatonal.

El Junquito se suma a la Consulta Popular

Las comunidades de El Junquinto se movilizan este domingo para llevar a cabo un proceso electoral eficiente.

El Circuito Comunal Independencia de Mi Patria, que abarca 11 comunidades desde el kilómetro 4 hasta el 7, mostró un notable compromiso de los ciudadanos.

Entre los proyectos establecidos en este circuito comunal, se encuentran la segunda fase de rehabilitación de caminerías, rehabilitación de sistemas de aguas, construcción de un maternal comunal y una zona escolar.

De acuerdo con reporte de medios nacionales, otra de las comunas que se encuentran en El Junquito es la Comuna Bolívar Chávez, donde más de 1800 personas elegirán los mejores proyectos comunitarios, entre los que destaca instalación de alumbrado y sistema de seguridad en las vías y sala de autogobiernos, rehabilitación de escaleras y caminerías para cinco consejos comunales, entre otros.

Las comunas del kilómetro 13 de El Junquito apuestan por proyectos de transporte y movilidad del sector, mientras que la Comuna Era Bicentenaria, que abarca seis consejos comunales, apunta a proyectos de vialidad, caminerías y mantenimiento rural.

Proyectos de infraestructura como prioridad en parroquia El Recreo

Más de 18.000 personas, agrupadas en seis mil familias, eligen este domingo sus proyectos en la Unidad Educativa Simón Rodríguez, donde participa la Comuna Amalivaca de la parroquia El Recreo.

En esta comuna, señala un reporte de Venezolana de Televisión, los proyectos priorizados van destinados a infraestructura y lo social, como lo son sustitución de tubería de agua potable, rehabilitación de tanques de agua, así como la rehabilitación de las diversas tuberías, construcción de cierre perimetral, sustitución de ductos de basura, sustitución de ductos de basura del bloque II y el filtro de agua potable para los niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Simón Rodríguez.

Más de 1.900 personas de la parroquia San Pedro eligen sus proyectos

Más de 1.900 personas de la parroquia San Pedro de Caracas, pertenecientes a la Comuna Gigante Cacique Tiuna, eligen sus proyectos en pro del desarrollo de la comunidad.

En un reporte realizado por Venezolana de Televisión, se detallaron los siete proyectos que debaten esta comuna este domingo, entre los que destaca la activación de una ruta turística comunal, la adquisición de cilindros de gas que contempla la sustitución de un aproximado de más de 250 cilindros y la impermeabilización de infraestructuras para impactar al menos unas 10 edificaciones.

Uno de los proyectos claves es la dotación de equipos médicos y medicamentos de alto costo, debido a que la comuna cuenta con más de 60 adultos mayores, quienes presentan, muchos de ellos, enfermedades crónicas.

Habitantes de El Paraíso invitan a votar para transformar la comunidad

En la parroquia El Paraíso, el joven Luis González votó por primera vez este domingo en la consulta en la Unidad Educativa Nacional Edoardo Crema y afirmó que sufragó porque «quiero aportar para mi comunidad». Entre los proyectos de la comunidad está la financiación para laptops y electrodomésticos.

Por su parte, la habitante Julia Tavori expresó la importancia de colaborar juntos para lograr cambios en la comunidad. «Por eso vine. De hecho, es la primera vez que vengo a votar», manifestó.

Proponen proyectos de rehabilitación en la parroquia Coche

El circuito comunal Heroínas de la Patria, de la parroquia Coche, también se activó en esta jornada de la Segunda Consulta Popular Nacional 2026. El habitante Yordi Ramos resaltó la relevancia de la participación electoral para que se seleccione el proyecto prioritario para la comunidad.

Explicó que entre los siete proyectos está la rehabilitación de fachadas, la impermeabilización de torres, un parque para que las mascotas tengan un lugar de esparcimiento seguro, una potabilizadora de agua, así como la rehabilitación de la cerca perimetral del urbanismo, entre otros. «Gracias a la Consulta Popular estamos solucionando las problemáticas que se nos están presentando en esta comunidad».

Comunas de Antímano activadas para elegir sus proyectos

Habitantes de la comuna Círculo de lucha Chávez vive, en la parroquia Antímano, se movilizaron este domingo para participar en la consulta popular.

Un total de 3.700 personas pertenecen a esta organización comunal, quienes votan «por unas mejoras» a través de los proyectos postulados, que son elegidos en un proceso rápido y fácil.

Vecinos de San Bernardino priorizan dos proyectos

Por su parte, los vecinos de la parroquia San Bernardino se avocaron a participar en la segunda Consulta Popular del 2026. En estos comicios, los miembros de la comuna Cacique Paramaconi priorizaron dos proyectos para su comunidad, así lo narró Rosmel Cañizales

vocero de la Tercera T, quien explicó en qué consiste.

«Para este año 2026 tenemos en la comuna Gran Cacique Camaconi varios proyectos priorizados como lo son la distribución de los cilindros, tenemos el proyecto de los cilindros de oxígenos para los consultorios de las comunas. Además, tenemos los cilindros de gas para los seis consejos comunales que pertenecen a esta Comuna»indicó.

En ese mismo orden de ideas, resaltó la importancia de esta consulta y aseguró que la participación en esta parroquia ha sido masiva.

La juventud de Caricuao movilizada

En Caricuao la juventud se ha movilizado para participar en esta segunda Consulta Nacional, y así, elegir los proyectos de mayor importancia para sus comunidades. Así lo indicó Enrique Guacarán, vocero de la comuna La Octava Estrella.

“El joven quiere poner bonita a su comunidad y quiere que aumente el autogobierno, que aumente la economía dentro de ella para poder seguir trabajando y avanzando”, destacó.

Asimismo, resaltó que los jóvenes proponen en su mayoría proyectos de desarrollo socioproductivo y socioeconómico, mientras que los adultos se enfocan en la producción.

Vecinos de Ciudad Tiuna apuestan por el desarrollo de la comunidad

Habitantes de Ciudad Tiuna, del circuito comunal Simón Bolívar, sufragaron en la Unidad Educativa Herminia Mijares por los proyectos para el desarrollo social de la comunidad, siendo uno de ellos la construcción de una casa de los abuelos.

Los vecinos de este circuito dividió en tres centros su participación, destacando lo rápido y sencillo del proceso. La habitante Luisana Rivero expresó que «la experiencia fue rapidísima, el sistema está rápido. Los invito a que vengan a participar, no se queden sin votar».

En Fuerte Tiuna plantean oportunidades de desarrollo para la juventud

En la comuna Arañero de Sabaneta en Fuerte Tiuna, la comunidad acudió la jornada de votación de proyectos que incluyen iniciativas para el desarrollo de la juventud.

Una de las propuestas es la creación de la primera Escuela de Saberes Juventud 1 a 3.0, proyecto que contempla la adecuación de contenedores para convertirlos en espacios de formación, aprendizaje y talleres.

Los habitantes de esta comunidad se suman a la posibilidad de impulsar soluciones desde el territorio para transformar sus espacios.