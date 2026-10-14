Comunas y condominios afinan detalles para la Consulta del 18 de octubre

Durante una asamblea con comunas de Caracas, celebrada en el Teatro Cristo Rey del 23 de enero, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseveró, a través de un mensaje de voz, que en la Consulta Popular Nacional el pueblo venezolano profundiza la democracia protagónica, según información publicada en el canal de Telegram de Héctor Rodríguez.

En este sentido, comunas y condominios no solo de Caracas, sino de todo el territorio nacional, afinan detalles para la Consulta Popular Nacional a realizar el venidero domingo 18 de octubre.

Así, el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, destacó la participación de 4.221 comunas y 1.197 circuitos comunales, lo que se traduce en “5.418 territorios que están bien organizados, por lo que se espera una extraordinaria participación de frecuentes en la jornada”, dijo.

De igual forma, exaltó la participación de la juventud en las diferentes instancias del Poder Popular, pues de los 15 mil consejos comunales renovados, el 49% de las vocerías corresponden a ciudadanos menores de 35 años, “es decir, la mitad del liderazgo comunal en este país es gente joven, que tiene esperanza y que imprime sus energías a la dinámica comunal”, aseveró.

Ante esta realidad, la presidenta de la República dijo que posteriormente se llevará a cabo una “consulta de la juventud”, a fin de que dicho sector de la población se incorpore en todos los planos de desarrollo de la patria.

La consulta es una fotografía de la unidad

Por su parte, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, afirmó que la Consulta Popular Nacional es una “fotografía que muestra la unidad que tienen todas las fuerzas revolucionarias… Es la columna vertebral del chavismo, del proyecto político que representamos, que es la democracia protagónica y participativa”.

Asimismo, llamó a resaltar los liderazgos existentes dentro de cada comuna, de cada movimiento social, “porque son liderazgos en medio de una gran dificultad no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Vamos nadando contra corriente; mientras el mundo se está debatiendo en otra dirección, en quién va a gobernarlo y lo han puesto en una guerra militar, económica y por las ideas; nosotros seguimos afianzando el Poder Popular”, aseveró.

En este orden de ideas, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, agradeció al Poder Popular por materializar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de la Consulta Popular Nacional, que es una iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, y que ha mantenido a la presidenta Delcy Rodríguez.

En la asamblea también estuvo presente la alcaldesa y jefa política de Caracas, almiranta Carmen Meléndez; el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, y diputados a la Asamblea Nacional; mientras que gobernadores, alcaldes, diputados de los consejos legislativos y concejales se conectaron vía videoconferencia.