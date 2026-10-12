Con buen pie avanza obra en avenida La Salle

Con el fin de garantizar espacios dignos, seguros y recuperados tras la actividad sísmica, la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, lideró los trabajos de rehabilitación en la avenida La Salle, ubicada en Colinas de Los Caobos, parroquia El Recreo.

Acompañada por el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, Faria recorrió los espacios, donde fueron restaurados 25 edificios y 8 casas, abarcando un total de 638 viviendas atendidas en beneficio de 1.778 personas, refirió a través de plataformas digitales.

Las labores incluyeron la recuperación de la vialidad, de colectores de aguas pluviales y tanquillas y de la plazoleta, así como la construcción de un muro perimetral.

Faria destacó que esta obra mejora significativamente la calidad de vida de los habitantes de esa comunidad.

Por su parte, el jefe de Gobierno de Caracas indicó que estas obras responden a la articulación con la Comuna Corazón del Waraira Repano y el Gobierno Nacional. “Garantizaremos que cada familia caraqueña regrese a sus hogares con seguridad”, dijo.

San Agustín

En otra jornada de trabajo, Faria, en compañía de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, visitaron el urbanismo Omar Torrijos, situado en la avenida Bolívar, parroquia San Agustín. Este conjunto residencial de cinco torres se encuentra en su etapa conclusiva de restauración y ahora cuenta con ludoteca, centro de salud, base de misiones y áreas recreativas.