Conforman mesas de trabajo para debatir propuestas para nueva Ley de Universidades

La ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, anunció la conformación de mesas de trabajo para discutir la nueva Ley de Universidades, una propuesta que busca establecer el marco legal de la educación universitaria para los próximos años.

En un material difundido en las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la ministra detalló que el proceso contempla encuentros con estudiantes, trabajadores y profesores, seguidos de reuniones regionales y un encuentro nacional, enmarcado en una consulta pública para incorporar las opiniones de distintos sectores de la sociedad venezolana.

“Vamos a organizar mesas de trabajo con estudiantes, trabajadores y profesores en todas las universidades del país para luego ir a encuentros regionales y luego a un encuentro nacional”, señaló Sanjuán.

La titular de Educación Universitaria destacó que la iniciativa busca garantizar la participación de las comunidades académicas y de la ciudadanía en la construcción del nuevo instrumento legal.

“Esta ley no la van a hacer expertos, esta ley la vamos a hacer los usuarios del sistema”, expresó la ministra, quien también precisó que se contará con la participación de especialistas nacionales en distintas áreas.

De igual forma, subrayó la importancia de que la sociedad venezolana tenga voz en las decisiones relacionadas con el futuro de la educación universitaria, especialmente en aspectos vinculados con la formación de los jóvenes y la oferta académica.

Durante sus declaraciones, planteó interrogantes sobre las expectativas de las nuevas generaciones en materia educativa, entre ellas la duración de las carreras y las oportunidades de formación dentro del país.

Por esta razón, invitó a la población a sumarse al proceso de consulta y discusión de la nueva legislación universitaria.

“Es muy importante que todos tomen esta ley como algo propio”, afirmó Sanjuán, al reiterar el llamado a la participación en todas las regiones de Venezuela.

Cabe destacar que el pasado 6 de octubre, la ministra San Juan hizo una convocatoria formal a la comunidad universitaria para que se sume a este debate nacional y presente propuestas para construir por consenso un nuevo marco legal.