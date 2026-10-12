Conmemoración del Día Nacional de la Resistencia Indígena En la mañana de este lunes en el Paseo de La Resistencia. Foto: AVN
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Conmemoran Día de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela

La alcaldesa Carmen Menéndez señaló que a 534 años de la invasión del Imperio Español, “decimos que nosotros seguimos en la resistencia, seguimos trabajando sin olvidar nuestra identidad y de dónde venimos”

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Un acto para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena se realizó este lunes en Plaza Venezuela, Caracas, en las adyacencias del monumento en honor a los pueblos originarios.

En la actividad se efectuaron manifestaciones culturales y otras actuaciones para destacar la diversidad e identidad venezolana.

El Concejo Municipal realizó una sesión solemne. La alcaldesa Carmen Menéndez señaló que a 534 años de la invasión del Imperio Español, “decimos que nosotros seguimos en la resistencia, seguimos trabajando sin olvidar nuestra identidad y de dónde venimos”.

Más temprano, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció a través de su canal de Telegram y recalcó el valor de las comunidades ancestrales.

“En el Día de la Resistencia Indígena, honramos a nuestros ancestros, quienes defendieron con dignidad sus tierras, su cultura y su libertad frente a la invasión colonial española. Su lucha es memoria viva y su legado, orgullo de nuestra identidad venezolana”, expresó Rodríguez.

El Día de la Resistencia Indígena fue declarado en octubre de 2002 mediante decreto presidencial. El objetivo fue sustituir la visión colonialista por un reconocimiento crítico y de reivindicación en la historia nacional.

  • En imágenes. Conmemoración del Día Nacional de la Resistencia Indígena En la mañana de este lunes en el Paseo de La Resistencia. Fotos: AVN
FUENTEAVM

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