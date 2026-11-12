Construcción del Paseo de la Fama de Campeones en Caracas está en fase final

El Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas informó este jueves que los trabajos de construcción del Paseo de la Fama de los Campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026, ubicado en la avenida Lecuna de Caracas, se encuentran en fase final.

A través de una nota de prensa, el ente detalló que esta emblemática obra de infraestructura deportiva y cultural cuenta con una extensión de más de 14.800 metros cuadrados.

Además, indicó que se busca consolidar este paseo como un punto de encuentro estratégico, deportivo y de esparcimiento para el beneficio de las comunidades de la parroquia Altagracia y de toda la capital.

La institución precisó que fue completada de forma exitosa la instalación de las torres de iluminación, obras hidrosanitarias y pantallas gigantes monumentales, dotando al espacio de tecnología de vanguardia para el disfrute de los visitantes.

Los equipos técnicos trabajan actualmente enfocados en los acabados en la edificación del museo temático con una extensión de 500 metros cuadrados, locales comerciales para emprendedores y caminerías exteriores con paisajismo moderno.

Asimismo, las labores abarcan el acondicionamiento completo del terreno del campo de béisbol, gradas para espectadores, dugouts, módulo de baños, tanque de almacenamiento de agua y el montaje de estatuas de figuras beisbolísticas, trofeos y símbolos en el área destinada de exhibición.