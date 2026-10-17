Consulta Popular este 18 de octubre: conozca el paso a paso para votar

Unos 11.495 centros electorales en todo el país estarán operativos este domingo 18 de octubre para la Segunda Consulta Popular Nacional de 2026.

La jornada está organizada para que cada elector pueda ejercer su derecho al voto de manera rápida, guiado por 36.000 miembros de mesa comunitarios distribuidos en los 5.418 circuitos comunales de la nación.

El procedimiento de votación fue diseñado bajo un esquema ágil y directo que consta de los siguientes pasos fundamentales:

Paso 1 – Verificación de identidad: El elector debe acudir al centro habilitado en su circuito comunal y presentar su cédula de identidad laminada. Los miembros de mesa comprobarán sus datos en el registro correspondiente. El documento de identidad es plenamente válido para votar aunque se encuentre vencido.

Paso 2 – Consulta del catálogo local: Tras la verificación, el votante recibirá la oferta de proyectos postulado en su localidad. Cada participante deberá revisar la lista de iniciativas de su comunidad, las cuales abarcan servicios de agua, electricidad, salud, educación y área social.

Paso 3 – Selección del proyecto: El elector elegirá la propuesta que considere prioritaria para resolver la necesidad de su sector y marcará la opción de su preferencia en la boleta o sistema dispuesto en la mesa.

Paso 4 – Confirmación y registro: Para finalizar el ejercicio del sufragio, el votante deberá plasmar su firma y colocar la huella dactilar en el cuaderno electoral de la mesa, garantizando así la validez y transparencia del registro de participación.

En esta jornada, la ciudadanía elegirá entre 37.205 proyectos postulados directamente por las bases de 48.086 consejos comunales. Del total de propuestas en disputa, 19.028 están enfocadas en servicios de agua, luz e infraestructura, mientras que 9.217 corresponden al ámbito social y comunitario.

El proceso cuenta con el soporte de 12.000 consejos comunales recientemente renovados con un 49% de vocería juvenil, lo que garantiza fluidez en la recepción de los electores en las mesas habilitadas.

Para ubicar previamente el centro de votación asignado y conocer las opciones disponibles en cada circuito, los ciudadanos pueden consultar los canales digitales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Se recomienda revisar los proyectos locales con antelación para agilizar el tiempo de votación en la mesa electoral.